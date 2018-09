Unsere Herbst Kinderkleiderbörse, für Eikerinnen und Eiker wie auch für Alle aus der Umgebung gehört bereits der Vergangenheit an. Beim Aufbau wurde wieder viel gelacht, aber es gab auch einige Schweissperlen auf die Stirn, bis alle Tische und Stühle da standen wo sie sein sollten. Immer wieder mit Überraschungen verbunden ist die Annahme der Kleider und Spielsachen unserer Verkäufer. Da geht es durch den Raum: Oh wie süss, Ach das hatten meine Kinder auch... und vieles mehr. Mütter schwelgen in Erinnerungen. Die Tische und Ständer werden mit viel Liebe zum Detail hergerichtet, damit die Kunden am Samstag in Kaufrausch verfallen. Mit der Kaffeestube, wo es leckere Kuchen gibt, werden unsere grossen und kleinen Schlemmermäulchen bedient.

Auch wenn jede Börse mit grossem Aufwand und Vorarbeit verbunden ist, freuen wir uns auf die Frühlingsbörse im März 2019.

Nicht verpassen solltet ihr unser nächster Anlass: Marionetten - Theater am 24.10.2018 im Kulturellen Saal