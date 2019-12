Klimapolitik «in unseren Händen»

Kürzlich trafen sich interessierte SP-Mitglieder zur Klimadiskussion. Für die SP ist die Klimapolitik, neben den sozialen Themen, ein Kernthema der politischen Arbeit. Rebecca Rutschi und Alexis Strähl, beide aus Trimbach, waren zu Gast und stellten die Oltner Klimastreik-Organisation vor und weshalb sie sich aktiv und gewaltfrei für den Klimaschutz einsetzen. Die Klimabewegung gibt neue Hoffnung, dass es noch nicht zu spät ist, die Erderwärmung zu stoppen. Netto-Null 2030 und Klimagerechtigkeit sind zentrale Ziele. Um diese zu erreichen, wollen sie das öffentliche Bewusstsein stärken, konkret mitarbeiten, und mit den Parteien ins Gespräch kommen.

An der SP-Versammlung stellten Rebecca Rutschi und Alexis Strähl eine Auswahl an Massnahmen vor, die in Trimbach umgesetzt werden könnten:

Fernwärmenetze fördern

eine Solar-Offensive wie in Starrkirch-Wil starten

bei Trimbacher Anlässen Mehrweggeschirr nutzen

Biodiversität auf Grünflächen der Gemeinde ermöglichen

einen Slow-Up organisieren

Nach der Präsentation diskutierten die Anwesenden diese und weitere Umsetzungsideen. Wie kann die Gemeinde Investoren oder Sponsoren für Fotovoltaik, Fernwärme oder energetische Sanierungen finden? Gibt es für die 777-Jahr-Feier von Trimbach 777 neue Sonnenkollektoren? Fachwissen zu energetischen Themen sowie Information und Sensibilisierung der Bevölkerung sind zentral für die weitere Arbeit. Alle können dazu beitragen, die Umwelt nicht zu belasten. Die SP Trimbach freut sich, dass sich die junge Generation mit Fachwissen, Engagement und Hartnäckigkeit für eine lebenswerte Zukunft einsetzt.

Ein grosser nationaler Klimastreik «Strike for Future» wird am 15. Mai 2020 stattfinden.