Am Sonntag trafen die Damen im ersten Spiel auf den GCZ. Die Oltnerinnen waren in der ersten Halbzeit noch nicht ganz wach, konnten sich aber trotzdem 2:1 durchsetzten. Die Damen kämpften bis zum Schluss und ergatterten so drei Punkte im Spiel. Das Endergebnis war 3:2.

Der nächste Gegner war der LSC. Mit einem klaren Ziel starteten die Damen ins Spiel. Von Anfang an lief es wie geschmiert. Mit einem Zwischenresultat von 2:1 ging es in die Pause. Bis zum Ende wurde alles gegeben, doch die Luzernerinnen konnten sich nicht durchsetzen. Mit einem Endergebnis von 4:2 holten sich die Damen die drei Punkte. Am 14.1 treffen die Damen auf den RWW und den BHC.