Christian Klauenbösch ist der erfolgreichste Teilnehmer in Thun. Er schoss mit der 25-m-Sportpistole überlegen seine vierte Goldmedaille innert dreier Tage heraus. Erneut bestätigte sich der 26-jährige Bottenwiler als ausgezeichneter Schnellfeuerschütze. Nach dem Präzisionsteil mit 30 Schüssen bedeuteten 289 Punkte „nur“ den 2. Zwischenplatz. Aber im Gegensatz zur Konkurrenz legte Klauenbösch in den Duellserien zu und erzielte 291 Punkte. So siegte er mit guten 580 Zählern vor dem St. Galler Altmeister Hansruedi Götti (576) und dem Luzerner Routinier Guido Muff (573).