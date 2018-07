Mitten in den Obstbäumen erklangen am letzten Freitag anlässlich der Veranstaltungsreihe à la folie 50 Kinderstimmen und 100 Kinderarme bildeten einen Kreis um die grosse Zuhörerschar. Rahel Studer und der Brühl- sowie der Musikschulchor verwöhnten gemeinsam Eltern, Quartierbewohnerinnen und Freunde mit mitreissenden Rhythmen und aktuellen Hits, begleitet von Philipp Stampfli am Klavier und Elia am Schlagzeug.

Die Kinder bestaunten das Lusthäuschen und liessen es sich nicht nehmen über die kleine Leiter im Liftschacht ins Obergeschoss zu klettern. Am grossen Feuer gab es Würste für alle. Nur schade, dass im sommerlich heissen Wetter kein fliessendes Wasser vorhanden war.

Wer Lust hatte blieb auch nach dem Konzert in der schönen Umgebung mit Freunden sitzen.

Das Lusthäuschen hat seine Fangemeinde an diesem stimmigen Abend eindeutig vergrössert.