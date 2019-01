Am Wochenende vom 11. und 12. Januar 2019 fanden die beiden ersten von insgesamt vier Jahreskonzerte der Musikgesellschaft Muhen in Hirschthal statt. In der zweimal vollen Halle durfte die MGM das Publikum musikalisch unterhalten.

Traditionell gestartet wurde der Abend mit einem konzertanten Stück, dem anspruchsvollen und feierlichen Eröffnungsstück „Arsenal“ von Jan van der Roost. Bei der eingängigen Ballade „Lass jetzt los“ aus dem Animationsfilm „Die Eiskönigin – völlig unverfroren“ durfte das Publikum erstmals die bezaubernde Sängerin Melanie Christen erleben. Auch in diesem Jahr darf die Musikgesellschaft Muhen zahlreiche Mitglieder für ihr langjähriges Musizieren ehren. Stefan Müller wird für 20 Aktivjahre zum Ehrenmitglied der Musikgesellschaft Muhen ernannt, Beatrice Gerhard zur Kantonalen Musikveteranin mit 25 Aktivjahren. Max Eichenberger und Esther Lüscher dürfen auf 35 Aktivjahre zurückblicken, was ihnen den Titel Eidgenössische Musikveteranen bringt und Fritz Wernli darf auf sage und schreibe 60 Aktivjahre bei der Musikgesellschaft Muhen zurückblicken, womit er zum CISIM-Veteran ernannt wird. Die Musikgesellschaft Muhen ehrte die Mitglieder mit dem klassischen Wettstein-Marsch.

Nach einer kurzen Umbaupause durfte anschliessend das Jugendensemble der MGM sein Können zum Besten geben: Bekannte Melodien aus dem Film „Bärenbrüder“ und der Ohrwurm „See you Later, Alligator!“ stiessen auf Begeisterung im Publikum und eine Zugabe war somit klar. Als nächstes durfte das Publikum den rhythmischen Klängen des Tambourenvereins Oberentfelden-Muhen lauschen, die mit ihren Beats die Halle zum Kochen brachten.

Der zweite Teil, war in diesem Jahr durch Evergreens aus der Schweizer Musikgeschichte geprägt: Mit Lyss Assias „O mein Papa“ oder „S’ Träumli“ von den Boss Buebe wurde das Publikum wurde zum Mitsingen animiert. Der dritte Teil des Konzertabends wurde still und leise mit „The Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel gestartet. Klangvolle Soliparts von Peter Müller am Euphonium und Sven Wüest an der Trompete verzauberten das Publikum und sorgten für Gänsehautmomente. Rockig ging es dann mit dem Song „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ von Nena weiter, mit der gesanglichen Unterstützung von Melanie Christen. Ein weiteres Highlight boten die beiden Jüngsten Mitglieder der MGM. Yannick Bregenzer am Schlagzeug unterstützt von Ivo Steiger am Elektroschlagzeug boten ein fesselndes Solo im Rock-Medley "Hey Tonight!".

Traditionell beendet wurde der Abend mit dem Müheler Marsch. Eine Überraschung blieb jedoch noch aus: Nach dem Marsch ertönten die Klänge des Hits „See you again“ aus dem Film „The Fast and the Furios 7“. Die einen Hinweis darauf bieten sollen, dass im Jahr 2020 die Musikgesellschaft Muhen zurück in die Heimat kann und die Konzerte im nächsten in der neugebauten Turnhalle in Muhen durchgeführt werden.

Zwei weitere Konzertabende finden am 18. und 19. Januar 2019 statt. Freie Plätze gibt es noch am 18. Januar 2019. Reservieren Sie Ihre Tickets unter www.mgmuhen.ch oder telefonisch von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr unter 077 463 10 12.