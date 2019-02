16. Februar 2019 – #CVPKulm sammelte Unterschriften für die #Kostenbremse im Gesundheitswesen

Bei den ersten Sonnenstrahlen sammelten Ilaria und ich Unterschriften in Beinwil am See. Wir trafen auf fröhliche Gemüter, aber auch auf grimmige Zeitgenossen. Das macht Unterschriften sammeln so spannend, man weiss nie wer sich hinter der nächsten Tür befindet.

Besonders erwähnenswert ist der älteste Gentleman, der bei uns unterschrieben hat, und zwar Jahrgang 1923 mit knapp 96 Jahren. Ein toller Augenblick. Bei Maria’s Esszimmer machten wir eine kurze Kaffeepause und genossen den Blick über den Hallwilersee. Herzlichen Dank liebe «Böjuer» für eure Unterschriften!