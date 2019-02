Die Steelband PanChitas benötigt Verstärkung in den Registern Soprano, Alto und Bass und braucht auch noch Unterstützung in der Percussion und am Schlagzeug. Aus diesem Grund haben sich die Mitglieder entschlossen, einen kostenlosen Workshop zu organisieren, in dem Interessierte mehr über das Instrument erfahren und sich auch gleich auf den Pan's versuchen können. Vorkenntnisse sind nicht zwingend nötig, jedoch sollte man ein gutes Taktgefühl mitbringen.

Die Steelband wurde 1997 auf dem Spielplatz Tannenweg in Solothurn gegründet. Seither sind über 20 Jahre vergangen und die Band konnte an unzähligen Anlässen überzeugen und die Zuhörer begeistern. Inzwischen ist die Steelband PanChitas auch ein Bestandteil des alljährlichen Frauenlaufs in Bern geworden.

Geprobt wird jeweils am Montagabend ab 20:00 Uhr in Obergerlafingen. Auch der Workshop mit anschliessendem Apéro wird am Montag, 25. März 2019, um 19:30 Uhr im Probelokal stattfinden.

Anmeldungen bitte an info@panchitas.ch oder Tel. 076 336 82 31