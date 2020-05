Kühl und regnerisch beim Highlight: Die Schwimm-Sommersaison 2020 hat für den Aarefisch begonnen

Robin Affentranger, Anna Vismara, Dario Wickihalter und Nora Meister aus verschiedenen Pool-Nationalteams sowie David Radam, Samira Arnold und Dario Boxler die Open Water Spezialisten, Gabriele Marinucci, Kevin Affentranger und Lynn Kammermann standen auf den Startblöcken am Beckenrand bereit.

Cheftrainer Dirk Thölking stand in gelöster Stimmung am Bassinrand. Punkt 16.45 Uhr ging es los. Auf beiden Seiten des Bassins hiess es: «Ab ins Wasser!», die Schwimm-Sommersaison hatte begonnen. Endlich wieder im nassen Element.

Was so einfach tönt, erforderte anders als in den vergangenen Jahren, eine seit April 2020 anspruchsvolle und minutiöse Vorbereitung. Das Schutzkonzept des Schwimmbads wurde vom Kanton genehmigt, das Schutzkonzept des Aarefisch, in Übereinstimmung mit dem Schutzkonzept von Swiss Aquatics, von der Betriebsleitung des Schwimmbads und schlussendlich war klar: Das Training kann unter diesen speziellen Bedingungen wieder aufgenommen werden.