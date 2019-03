Am Wochenende vom 16. und 17. März wurde in Horgen der dritte Schwanencup für die Juniorinnen vom Kunstturnen abgehalten. Der Wettkampf wird ohne Kaderturnerinnen durchgeführt, damit auch die Vereinsturnerinnen für einmal eine Chance auf einen Podestplatz haben. Lou Meier vom Programm P2 nutzte diese Möglichkeit und durfte das Podest besteigen.

Frühmorgens am Samstag schnupperte Vanessa Bellew, welche erst seit wenigen Monaten in der Kategorie EP (Einführungsprogramm) turnt, Wettkampfluft.

Am Nachmittag zeigten die erfahreneren Turnerinnen vom P3 ihr Können. Die Emotionen fuhren bei allen drei für Weiningen startenden Mädchen Achterbahn - während wegen Stürzen vom Balken und einer zu tief empfundenen Bewertung der Bodenübung die Moral sank, schlug das Pendel wieder in die freudigere Richtung als Mikaela Thieler die Riesenfelge erstmals an einem Wettkampf gelang und bei der Rangverkündigung dennoch alle eine Auszeichnung entgegen nehmen durften. Sarah Graf klassierte sich auf dem undankbaren 4. Rang, Mikaela Thieler wurde 8. und Noelia Haider 9. von 16 Athletinnen.

Das Programm 1 ging am Sonntagmorgen an den Start. Kirsten Thieler stand den Handstand am Stufenbarren und am Balken erzielte sie mit einer sauber ausgeführten Übung die Tageshöchstnote. Um nur 0.05 Punkte verpasste sie auf dem 4. Platz das Podest. Kristina Havryk (6. Rang) gelang die Tagesbestnote am Stufenbarren, auf welchem sie ebenfalls sicher den Handstand zeigen konnte. Soé Hersche (8. Rang) zeigte eine sehr guten Bodenübung, mit erstmals an einem Wettkampf geglückter Endo-Rolle. Paola Montesinos-Ocampo erbrachte starke Leistungen am Sprung und Balken und Ava Meier gelang die Barrenübung besonders gut. Sie reihten sich im Schlussklassement auf dem 24. respektive auf dem 34. Rang von 69 Turnerinnen ein.

In der Kategorie P2 zeigten Ava Drake und Lou Meier ihr Erlerntes. Lou Meier konnte ihre Leistungen wunschgemäss abrufen und stieg an der Siegerehrung als glückliche zweitbeste Turnerin auf das Podest. Ava Drake freute sich als 10. von 46 Turnerinnen auf ihre erkämpfte Auszeichnung.

Die Kunstturnerinnen von Weiningen können sich über einen durchaus geglückten Wettkampf freuen.

Weitere Informationen zum Kutu Weiningen finden Sie auf: www.kutuweiningen.ch