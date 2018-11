Im Zweijahresrythmus lädt der Turnverein Oberbuchsiten die lachfreudigen Turninteressierten aus der Region zu einer spannenden Show in der Turnhalle Steinmatt ein. In diesem Jahr betrieb der TVO einen eigenen Flughafen: den Airport Dünnernfeld. An beiden Abenden füllte sich die Halle bis auf den letzten Platz. Die Zuschauer schauten amüsiert dem bunten Treiben auf dem Flughafenareal zu.

«Esch rächts guet?». So startet die Geschichte von Kapitän Bestmann (Gjergj Nuaj) und seinem Co-Piloten Binggeli (Marc Diemand). Sie sitzen im Cockpit eines Flugzeuges der BuchstAir und manövrieren Richtung Panama. Während Bestmann am Pinkeln, Bingelli am Kaffee trinken und der Autopilot am Steuer sitzt, trifft die Maschine auf eine Gewitterfront. Das Komiker – äh – Pilotenduo muss dann die Maschine auf dem Airport Dünnernfeld notlanden, wo sie von der Flughafenchefin Stroff (Julia Saner) alles andere als herzlich empfangen werden. Bevor sie wieder in ein Flugzeug steigen dürfen, müssen sie andere Arbeiten auf dem Flugplatz erledigen.

Nachdem eine Viehfracht für den lokalen Bauern erledigt ist und die Rettungsmanöver mit der Feuerwehr trainiert wurden, dürfen sie immerhin ein Training mit den jungen Piloten absolvieren, damit sie nicht aus der Übung kommen. Nebenbei werden auch noch die Vögel von der Startbahn vertrieben, und die Sicherheitskontrolle muss auch sauber durchgeführt werden. Moderne Schaufensterpuppen werten den Shopping-Bereich auf. Später werden die neuen Flugbegleiterinnen der Öffentlichkeit präsentiert.

Diese Themen wurden in den Gruppen des Turnverein Oberbuchsitens aufgegriffen und mit turnerischen und tänzerischen Mitteln dem Publikum schmackhaft präsentiert.

Mittlerweile muss Frau Stroff eingestehen, dass sie die Piloten falsch eingeschätzt hat und gibt ihnen ihre Flugscheine zurück. Der folgende Flug nach Dubai verläuft reibungslos und die Passagiere verabschieden sich vom begeisterten Publikum.