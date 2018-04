Für den SC Fricktal startete in diesem Jahr Annick Willemsen (Jg. 96, Kaisten) erfolgreich bei der Langbahn-Schweizermeisterschaft inGenève. Gemeldet war die 21-Jährige über die Rückenstrecken, bei jedem ihrer drei Starts konnte sie ihre bisher beste Saisonleistung deutlich unterbieten. Mit 32,62 schlug sie über 50m Rücken in neuer Bestzeit von 32,62 auf Platz 38 an. Ihre beste Platzierung holte Annick mit Platz 29 in 2:34,61 über 200m Rücken, die 100m beendete sie in sehr guten 1:11,93 auf Platz 48.