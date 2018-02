Langjährige Aktive und neue Vereinsmitglieder

Generalversammlung der Damenriege Aristau

Ende Januar 2018 versammelten sich 23 Teilnehmer zur 48. Generalversammlung im Restaurant Talhof Althäusern. Joe Keckeis kochte ein vorzügliches Menü. Als alle satt waren eröffnete Michèle Vuyk den offiziellen Teil.

Speditiv führte die Präsidentin durch die Sitzung.

Leider demissioniert Katrin Pally und verlässt die Damenriege Aristau. Sie hatte während 6 Jahren das MuKi-Turnen mit viel Engagement und Freude geleitet. Auf diesem Weg nochmals herzlichen Dank für die wertvolle Unterstützung unseres Vereins. Erfreulicherweise konnten auch zwei neue Mitglieder aufgenommen werden. Franziska Hofmann-Werren, sie turnt schon seit einiger Zeit in der Damenriege mit und Claudia Lehmann, sie hat bereits ihre ersten Erfahrungen als neue Leiterin des MuKi-Turnens gemacht. Wir wünschen den Beiden viel Freude und interessante Stunden in der Turnhalle. Die Damenriege Aristau kann sich glücklich schätzen, ein motiviertes Leiterteam und treue fleissige Turnerinnen zu haben, denn dies ist nicht selbstverständlich. Herzlichen Dank für die tollen Leistungen!

Wir sind stolz auf unsere langjährigen Mitglieder. In diesem Jahr wird Brigitte Strebel, unsere gute Fee, für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt. Für 15 Jahre Vereinsmitgliedschaft erhalten Theres Kaufmann und Michèle Vuyk die Freimitgliedschaft. Schon seit Jahren gestaltet Marianne Meier zusammen mit Wolfgang Waldis die Turnerzeitung, die jeweils im Frühling und Herbst in allen Haushalten sehnsüchtig erwartet wird. Neu wird Patrik Schärer die Turnerzeitung gestalten, wir sind schon gespannt auf die Frühlingsausgabe.

Die Präsidentin und der Vorstand bedanken sich bei allen Mitgliedern für die Vereinstreue, die tollen Turnstunden und die nette, fröhliche Kameradschaft und freut sich die nächste Saison mit neuen Vereinsjacken und T-Shirts in Angriff nehmen zu dürfen./ms