LG Niederamt mit neuen Laufjacken gut vorbereitet auf die Herbstsaison

Die Mitglieder der LG Niederamt freuen sich über ihre neuen Laufjacken. Dank einem grosszügigen Sponsoring der Mobiliar Generalagentur Olten und einem Beitrag aus der Vereinskasse hatten die Mitglieder die Möglichkeit, das aktuelle Tenü mit einer tollen Laufjacke zu ergänzen. Gut gerüstet für die Herbst-/Wintersaison sind die Mitglieder nicht nur mit dem tollen Outfit. Kürzlich sind die Gruppenleiter*innen von der sportlichen Leiterin Karin Kissling für ihre Aufgabe, eine Gruppe sicher und verletzungsfrei durchs Training zu leiten, gecoacht worden. Inhalt der eintägigen Weiterbildung waren Gruppenarbeiten, Diskussionen, Laufanalysen und zahlreiche interessante praktische Übungen. So können die Mitglieder der LG Niederamt nach wie vor von gut instruierten Leitern und abwechslungsreichen Trainings profitieren.

Die Laufgruppe Niederamt freut sich auf neue interessierte Laufbegeisterte und Nordic-Walker*innen fürs gemeinsame Bewegen in unserer schönen Region. Das Training findet jeweils am Dienstag um 19.00 Uhr statt und zwar ganzjährig bei jedem Wetter. Der Start ist bei der MZH Hardmatt in Obergösgen. Weitere Informationen sind auf der Homepage www.lgniederamt.ch ersichtlich. Wenn dir etwas wichtig ist, gibt es kein «aber», ich steh auf Jogging!

Evelyne Scheuss (ESC)

Bild (zVg)