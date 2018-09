Positiv starteten die Basler in dieses intensive Wochenende, denn gegen Ticino Unihockey war man in der Vereinsgeschichte stets als Sieger vom Platz gegangen. Nach dem verpatzten ersten Saison-Heimspiel (Niederlage in der Verlängerung) gegen Ad Astra Sarnen wollten die Basler gegen die Tessiner zur alten Heimstärke zurückfinden.

Der Start ins Spiel glückte den Hausherren. M. Jolma konnte die Basler erfolgreich in Führung bringen. Doch wer meinte, dies sei erst der Anfang eines Basler Schaulaufens, täuschte sich. Anstatt weitere Tore zu schiessen, bekam man sie hinten. Der Gastgeber lief also von nun an einem 1:2-Rückstand hinterher, an dem sich das Team noch lange die Zähne ausbeissen sollte.

Das zweite Drittel begann dann extrem turbulent. Das Heimteam kam zu mehreren Überzahl-Möglichkeiten, konnte aus diesen jedoch keinen Profit schlagen. Vor dem gegnerischen Tor erwiesen sich die Basler als zu harmlos oder sie scheiterten gleich etliche Male am Pfosten. Es waren zwar die Gastgeber, welche der Partie den Stempel aufdrückten, ein Tor wollte ihnen jedoch bis zur zweiten Drittelspause einfach nicht gelingen.

Ein schöner Schlussspurt

“Jeder muss mehr Verantwortung übernehmen und der sein, welcher das Tore erzielen möchte“, so die Devise des Staffs fürs letzte Drittel. Mehr als 30 Minuten waren seit dem letzten Tor vergangen, ehe N. Schwob die Basler endlich erlösen und den Score ausgleichen konnte. Doch so schön der Ausgleich auch war, kurz darauf war dieser auch schon wieder Geschichte mit dem 4. Tessiner Treffer.

Neue Impulse sollten die Dynamik auf Basler Seite verbessern, die Blockzusammenstellung wurde geändert, und dies mit Erfolg: Das 3:3 von C. Blank war der Startschuss zum Basler Schlussspurt, denn plötzlich kamen die Tore fast schon im Minutentakt. M. Jolma, R. Schmid und C. Wildi konnten dem Heimteam zum Schluss doch noch den 6:3-Sieg sichern.