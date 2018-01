Die SP tritt mit Linda Baldinger zur anstehenden Ersatzwahl für ein Friedensrichtermandat an. Die 64-Jährige wohnt mit ihrem Lebenspartner im Brugger Westquartier und ist ausgebildete Sozialarbeiterin und HR-Fachfrau. Sie leitet seit über 10 Jahren das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Brugg und bringt langjährige Erfahrung aus der Privatwirtschaft und sozialen Institutionen mit. Von 2004-2011 war sie zudem SP-Einwohnerrätin. Linda Baldinger geht diesen Sommer in Pension und kann sich somit voll und ganz der anspruchsvollen Tätigkeit als Friedensrichterin widmen.

"Als RAV-Leiterin habe ich tagtäglich mit Personen in herausfordernden Lebenssituationen und aus verschiedenen sozialen Umfeldern zu tun. Meine Stärke sehe ich in der konstruktiven Lösungssuche. Als Friedensrichterin wird es mir ein zentrales Anliegen sein, mit Respekt und Menschlichkeit zwischen den beteiligten Konfliktparteien zu vermitteln.“, erläutert Linda Baldinger ihre Motivation.

Die Friedensrichter sind die ersten Anlaufstellen bei Zivilstreitigkeiten zwischen den Parteien. Dabei geht es etwa um familiäre Konflikte, Forderungsklagen oder Nachbarschaftsprobleme. Ziel dieses Schlichtungsverfahrens ist es, eine Einigung zu erzielen und damit die Gerichte zu entlasten. „Die SP Bezirk Brugg freut sich, mit Linda Baldinger eine äusserst erfahrene Kandidatin mit hoher Sozialkompetenz und grossem Verantwortungsbewusstsein präsentieren zu können“, kündigt Co-Präsident Sacha Schenker die SP-Kandidatur an.

Im Bezirk Brugg gibt es fünf Friedensrichter – aktuell gehören drei der FDP an, einer der CVP und ein weiterer ist parteilos. Das übrige Spektrum ist nicht vertreten. Für die SP ist es wichtig, dass die Zusammensetzung der Friedensrichter die verschiedenen partei- und gesellschaftspolitischen Haltungen der Bevölkerung im Bezirk Brugg widerspiegelt. Auch aus diesem Grund tritt sie am 4. März 2018 zur Ersatzwahl für die abtretende Friedensrichterin Rosmarie Keller-Haller (FDP) an.

SP Bezirk Brugg