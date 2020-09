Lipsticks on tour 2020 - im Zeichen von Corona

Endlich wieder ein Auftritt, wenn auch unter erschwerten Bedingungen! Angespannt fuhren die Spielerinnen der Steelband Lipsticks zu ihrem ersten Auftritt seit dem Lockdown.



Mit genügend Abstand und ausgerüstet mit peppigen Lippen-Masken erfreuten sie dann aber gewohnt locker beim Apéro den Jubilar und die zahlreichen Gäste mit ihren karibischen Klängen.

Trotz Corona wollten sie zudem nicht auf ihren Bandausflug 2020 verzichten, nach feinem Brunch wurde ihnen im schönen Frick eine Lektion erteilt: keine musikalische, sondern eine sportliche. Golf-Abschlagen hat es in sich, da spürt frau am nächsten Tag Muskeln der bisher unbekannten Art...

Zum Glück braucht es für das Spielen in einer Steelband nur die Handgelenke, eine gute Rythmik und die Liebe zur Musik. Und natürlich genügend Platz zum Üben, was Dank der Unterstützung der Gemeinde Wohlen in der Aula des Schulhauses Junkholz in dieser besonderen Zeit gesichert ist und hoffentlich noch viele lässige Auftritte bringt.