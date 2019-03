In der gemeinsamen Frauenfussballabteilung des FC Erlinsbach und BSC Zelgli Aarau sollen neu auch Mädchen der 1. – 3. Primar Fussball spielen.

Der FC Erlinsbach, der BSC Zelgli Aarau und der FC Küttigen ziehen dabei gemeinsam an einem Strick und gehen mit der Gründung der ersten Mädchenfussballschule in der Region Aarau neue Wege. 7 – 9-jährige Mädchen erhalten die Möglichkeit, unter der fachkundigen Leitung von erfahrenen Trainerinnen, erste Erfahrungen auf dem Fussballplatz zu machen. Die Trainings finden einmal wöchentlich alternierend auf dem Sportplatz Breite in Erlinsbach, der Zelgliwiese in Aarau und dem Sportplatz Ritzer in Küttigen statt. In der Mädchenfussballschule sollen neben der Freude am Sport die ersten fussballerischen Grundlagen vermittelt werden. Trainingsstart ist am 8. Mai 2019. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.maedchenfussballschule.com.

Auch zahlreiche ältere Mädchen und Frauen spielen beim FC Erlinsbach oder beim BSC Zelgli Aarau Fussball. Die 1. Frauenmannschaft will möglichst früh den Klassenerhalt in der 1. Liga sichern, die U23 geht in der 3. Liga auf Punktejagd und auch in sämtlichen Juniorinnenkategorien, von der FF12 bis zur FF19, sind BSC- oder FCE-Mannschaften vertreten.

Die anstehende Eröffnung der neuen Sportanlage Breite in Erlinsbach, ermöglicht in Zukunft allen Mannschaften optimale Trainings- und Spielbedingungen, daher sind auch bei den Juniorinnen-Teams Neuzugänge jederzeit willkommen. Für Interessierte mit den Jahrgängen 2007 - 2009 besteht die Möglichkeit beim BSC Zelgli Aarau in der FF12 zu spielen, Mädchen mit den Jahrgängen 2004 - 2006 können beim FC Erlinsbach oder beim BSC Zelgli in der FF15-Kategorie spielen und für Spielerinnen mit den Jahrgängen 2000 - 2003 gibt es eine gemeinsame Mannschaft der beiden Vereine in der Kategorie FF19. Weitere Infos und Kontaktaufnahme unterwww.fcerlinsbach.choder www.bsczelgli.com.