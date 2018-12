Am Samstag, 15. Dezember 2018 trafen sich die Mitglieder des Männerchores Untersiggenthal zum traditionellen letzten Abend des laufenden Jahres. Im festlich dekorierten Saal im Heuboden von Wein und Gemüse Umbricht genossen die Männer mit ihren Frauen und den Gästen zum Empfang einen Apéritif mit Gebäck.

Gaudenz Hitz, als Sprecher der Tenöre, führte durch den Abend. So servierten die Tenöre stilvoll in Kochmützen als ersten Gang den Salat. Zur Ueberraschung überbrachten die Männer ihren Frauen und Gästen einen musikalischen Blumenstrauss, in dem sie alle Lieder auswendig präsentierten. Alles geschah unter Leitung der Dirigentin Liuba Chuchrova.

Nach dem Gesangsvortrag bedankte sich Präsident Albert Hitz bei einigen Kameraden für besondere Einsätze während des Jahres. Geehrt wurden unser „Koch“ Alois. Erwin und Marie-Theres erhielten ein Präsent für das zur Verfügung stellen der eigenen Räumlichkeiten. Ebenso wurde eine Ehrung unsere Dirigentin Liuba zu Teil in der Form eines süssen Präsentes.

Als Hauptgang genossen die Anwesenden dann ein feines exotisches Menü, das von unserem Sternekoch Alois vorbereitet wurde. Ein feines selbstgemachtes Dessert rundete das Drei-gangmenue ab. Ein gemütlicher und kameradschaftlicher Abend ging zu später Stunde zu Ende. Die ganze Sängerschar freut sich auf die erste Probe im neuen Jahr, die am 7. Januar stattfindet.