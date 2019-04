Wolltest Du schon mal wie ein Fakir Feuer spucken? Möchtest Du einmal als Zauberer die Zuschauer staunen lassen oder als Artist durch die Lüfte schwingen? Oder wärst Du lieber ein Clown, der das Publikum zum Lachen bringt? Dann melde Dich bei uns!

Der Zirkus Kunterbunt, ein Projekt des Abenteuerspielplatz Brugg, bietet Schulkindern die Möglichkeit eine Woche lang in eine kunterbunte Zirkuswelt einzutauchen.

In der letzten Sommerferienwoche ist es soweit! Der Zirkus Kunterbunt schlägt auf dem Abenteuerspielsplatz Brugg seine Zelte auf. Während 5 Tagen, vom 5. bis 9. August, wird in kleinen Gruppen ein abwechslungsreiches Zirkusprogramm ausgeheckt und eingeübt. An diesen Tagen wird gemeinsam gegessen, gespielt und viel gelacht. Die zwei Zirkusvorstellungen am Freitag, 9. August um 15 und 19 Uhr krönen die Zirkuswoche. Kinder ab dem 2. Kindergarten können sich ab sofort bis zum 28. April 2019 via untenstehendem Link anmelden.

Das Zirkusprojekt ist auf die Unterstützung der Familien angewiesen. In der Zirkuswoche gibt es viele kleine und grosse Aufgaben, bei denen Eltern, Großeltern, Göttis, Tanten und Onkels unsere kunterbunte Zirkusbande unterstützen können. Alle Informationen und Anmeldeformulare sind auf der Webseite zu finden. Wir freuen uns auf Dich und eine tolle Woche: www.abenteuerspielplatz-brugg.ch