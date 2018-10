Am Mittwoch 24.10.2018 fand das alljährliche Event "Kasperlitheater" vom Elternverein Eiken statt. Nicht wie sonst, kam der Kasperli. Nein! Dieses Mal kamen Marionetten und führten das selbst verfasste Theaterstück "Mutig sein" auf. Es lagen Turnmatten auf dem Boden, so dass die Kinder den Figuren sehr nahe sein konnten. Nach 15 Minuten gab es eine kurze Pause in der Kuchen und Getränke verkauft wurden. Dann ging es auch schon mit dem Theaterstück weiter.:

Allen Kindern hat es sehr gut gefallen und freuen sich schon auf nächstes Jahr. Mal schauen, was sich der Elternverein Eiken für dieses Event wieder einfallen lassen wird.

Text: Bianca Jehle; Fotos: Nadja Steiner

Organisation: Bianca Jehle und Nadja Steiner