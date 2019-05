Am Sonntag 19.5.2019 fanden in Stein die alljährlichen Fricktaler Leichtathletik Einkampfmeisterschaften statt. Der STV Herznach startete mit 27 Jugendlichen und 8 Aktiven. Bei guten Wetterverhältnissen konnte seine aktuelle Form unter Wettkampfbedingungen getestet werden. Bei den spannenden Wettkämpfen der Jugend und den Aktiven zeigte sich das sich der bisherige Trainingsfleiss gelohnt hat und man zuversichtlich auf das eidgenössische Turnfest Mitte/-Ende Juni in Aarau blicken kann. Die Herznacher massen sich in den Disziplinen Weitsprung, Kugelstossen, Ballwurf, Speer, Steinstossen, Schleuderball, 100m, 1000m. Hier die Podestplatzierungen der Herznacher und Herznacherinnen:

100m: 2. Rang Lars Schenk, Weitsprung: 3. Rang Lars Schenk, Kugelstossen: 2. Rang Marco Leimgruber, 3.Rang Roger Leimgruber, Schleuderball: 1. Rang Marco Leimgruber, 2. Rang Roger Leimgruber. Steinstossen: 1.Rang Roger Leimgruber, 2 Rang Marco Leimgruber, 3 Rang Gian Wälchli. Schleuderball: 2. Rang Julia Hunziker. Steinstossen: 3. Rang Julia Hunziker. U16 1000m: 2. Rang Nico Treyer. U16 Kugelstossen: 1.Rang Nico Treyer. U14 60m: 2. Rang Noel Bühler. U14 1000m: 2 Rang Timo Deiss, 3. Rang Fabio Rubin. U14 Weitsprung: 2. Rang Noel Bühler, 3.Rang Timo Deiss. U14 Kugelstossen: 1. Rang Noel Bühler. U14 Speer: 1. Rang Noel Bühler, 3. Rang Fabio Rubin. U12 1000m: 2.Rang Robin Bühler, 3.Rang Loris De Paris. U10 60m: 1.Rang Robin Bühler, 2.Rang Nevio Deiss. U10 Weitsprung: 1 Rang Nevio Deiss, 2 Rang Robin Bühler. U10 Ballwurf: 2 Rang Robin Bühler, 3 Rang Nevio Deiss. U16 1000m: 2.Rang Tamina Würsten. U14 60m: 1. Rang Lucia Acklin. U14 1000m: 2.Rang Lucia Acklin, 3. Rang Lea Treyer. U14 Hochsprung: 1. Rang Lucia Acklin. U14 Weitsprung: 1. Rang Lucia Acklin. U14 Kugelstossen: 1. Rang Lucia Acklin, 3. Rang Sina Emmenegger. U12 60m: 1. Rang Alisha Bühler. U12 1000m: 2. Rang Alisha Bühler. U12 Weitsprung: 1. Rang Alisha Bühler, 3.Rang Sophia De Paris. Insgesamt sind dies 41 Medaillen für den STV Herznach. Hinzu kommen weitere gute Rangierungen weiterer Athleten und Athletinnen. Die gesamte Rangliste und Fotos können auf der Homepage www.stv-herznach.ch begutachtet werden.