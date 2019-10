Metzgete des Männerturnvereins Obergösgen

Der Männerturnverein Obergösgen durfte wiederum die zur Tradition gewordene Metzgete durchführen. Zur 20. Jubiläumsmetzgete, unter der Leitung von Stephan Kyburz, wagte man etwas Neues. Man verlegte diesen Anlass in die neu renovierte Mehrzweckhalle Hardmatt in Obergösgen. Da unsere langjährigen Gäste unser bewährtes Schützenhaus gewohnt waren, war man doch etwas skeptisch, wie die Leute reagieren würden. In der Küche unserer Mehrzweckhalle hatte unsere bewährte Küchencrew mehr Platz, was sich positiv auswirkte. Es gab keine langen Wartezeiten und auch spezielle Wünsche konnten berücksichtigt werden. Dies wirkte sich natürlich auch auf unsere Besucher aus, welche die Metzgete in der neuen Lokalität begrüssten. Die Akustik ist sehr gut; man kann gut miteinander diskutieren. Das Servicepersonal war auch dankbar, dass es beim Servieren kein Gedränge gab. Dies wurde von den Besuchern sehr geschätzt, welche in aller Ruhe ihr Essen geniessen konnten.

Wie jedes Jahr war das Angebot der Metzgete umfangreich. Es gab Blut- und Leberwürste, Bratwürste, Koteletts, Rösti und Apfelschnitze. Nicht zu vergessen: unser wunderbares Kuchen- und Tortenbuffet. Die Würste wurden speziell von der Metzgerei Ruf aus Lostorf für den Männerturnverein hergestellt. Die Besucher der Metzgete konsumierten die feinen Speisen mit Genuss. Es war keine Seltenheit, dass die Leute mehr als zwei Würste assen oder noch ein zusätzliches Kotelett......... Die Rückmeldungen ans Personal waren durchaus positiv.

Die schöne Dekoration kam von Susanne Roppel, Inhaberin von schöner schenken, Geschenke und Accessoires aus Obergösgen.

Das feine, ebenfalls speziell für den Männerturnverein hergestellte Bauernbrot, lieferte uns die Bäckerei Zimmermann aus Obergösgen.

Die nächste Metzgete findet im nächsten Jahr wiederum in der Mehrzweckhalle Hardmatt in Obergösgen statt.

Ganz wichtig für uns sind natürlich die Sponsoren: Metzgerei Ruf, Lostorf, schöner schenken, Obergösgen, Bäckerei Zimmermann, Obergösgen, Getränkeland Oberentfelden, denen wir herzlich danken. sämtliche Kuchen- und Tortenspender und Spenderinnen des Männerturnvereins

Ein grosses Dankeschön geht an die SpenderInnen für die feinen Kuchen und Torten, sowie Natascha Baggenstos für die schön bemalten Kürbisse.

Weiter danken wir dem Küchenteam, welches unsere Gäste verwöhnt hat, dem ganzen Personal (ob in der Küche, Service oder im Hintergrund) und allen Mitgliedern des MTV Obergösgen, welche zum guten Gelingen unserer Metzgete beigetragen haben.

Werner Hofer