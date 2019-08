In diesem Jahr war es das grosse Ziel jedes Schwingers: Die Qualifikation für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest am 24. und 25. August 2019 und dort um den eidgenössischen Kranz zu schwingen. Acht Baselbieter Athleten haben die Selektion geschafft und dürfen sich in Zug mit den besten Schwingern aus den anderen Kantonen messen.