Das Muki-Turnen feiert im Jahr 2019 seinen 50. Geburtstag und erhielt daher am eidgenössischen Turnfest in Aarau die Gelegenheit, sein Turnen einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen. Auch wir waren mit dabei. Gemeinsam mit 360 anderen Muki-Paaren machten wir uns am Sonntag, 23. Juni 2019 auf den Weg zur Schlussfeier im Brügglifeld. Ausgerüstet mit blauen Poolnudeln und T-Shirts performten wir zu peppiger Musik die erlernte Choreografie. Es war beeindruckend vor so grossem Publikum zu stehen und einfach einmalig an einem so grossen und bedeutenden Anlass mit dabei sein zu können. Nicht nur die Kinder machten beim Einmarsch grosse Augen, auch den Eltern wurde spätestens jetzt bewusst, welchen Stellenwert das Turnen in der Schweiz hat. Es wurde sogar live auf SRF 2 übertragen! Das soll schon was heissen. Nach dem Auftritt waren wir alle glücklich und freuten uns über die gelungene Darbietung. Wir werden sicher noch lange daran zurückdenken und diesen tollen Moment in positiver Erinnerung behalten.

Und wenn wir nicht gerade auf grossen Bühnen stehen, turnen wir immer am Dienstag von 09:05 – 10:05 Uhr in der Turnhalle Neumatt. (nicht während den Schulferien) Willkommen sind alle Eltern mit Ihren Kindern von 3-6 Jahren. Wir freuen uns auf Euch! Weitere Infos gibt es unter www.tvdulliken.ch.

Anita Hayoz