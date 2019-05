Schwingklub Olten-Gösgen - Rind CLEA wurde getauft fürs Munimatt-Schwinget Obergösgen 07. Juli 2019.

Im Rahmen einer kleinen Feier im Restaurant „Kaloriebömbeli“ beim Lebendpreissponsor des Munimatt-Schwinget, der Clientis Bank Aareland in Lostorf, wurde das „Brown Swiss“-Rind des Züchters Pius Studinger, Däniken, auf den Namen «CLEA» getauft. Das am 20. Oktober 2018 geboren Rind hat in sieben Lebensmonaten bereits 250 Kilogramm zugelegt. CLEA’s Name wurde ihr von der Clientis Bank Aareland AG verliehen.

Der Züchter geleitete das kecke Jungtier zur Clientis Bank Aareland. Ein richtiger Kuh-Walk war das, von lautem Muhen begleitet. Vor Ort dann Starallüren des eigenwilligen Fotomodels - mit Pirouetten sowie neugierigen Erkundungstouren am Bankportal. Die Arbeiten für das 1. Munimatt-Schwinget vom 7. Juli 2019 sind weit fortgeschritten und mit dem entsprechenden Wetterglück, kann sich die Schwingerfamilie auf ein tolles Fest in Obergösgen freuen.

Legende: v.l. Rind Clea, Züchter Pius Studinger, OK-Mitglieder Therese Gerber, Gregor Bucher, Philipp Hengartner, Madeleine von Arx, Urs Schulthess, Rolf Wuethrich Markus Niggli, sowie Natascha Walter, Hansjörg Gloor, Fabienne Cottini, Martin Wyss, Clientis Bank Aareland.