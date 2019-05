Die Musikgesellschaft Lostorf (MGL) reiste am Samstag, 25. Mai 2019 nach Aedermannsdorf, wo die Musiktage Aedermannsdorf ausgetragen wurden. Um 17.05 Uhr marschierte die MGL mit dem Marsch «Albula» von Oskar Tschuor an der Parademusik durch das Dorf. Um 21.45 Uhr erfolgte dann die Veteranenehrung, an welcher drei Musikanten der MGL zu Veteranen geehrt wurden: Stéphane Rothen und Markus Jenny wurden mit 25 Aktivjahren zu Kantonale Veteranen und Franz Bucheli mit 50 Aktivjahren zum Kantonalen Ehrenveteran geehrt und von der MGL gefeiert.(HGL)