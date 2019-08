Wollten Sie nicht schon lange ein Blasinstrument spielen?

Der Gretzenbacher Musikverein informiert im Rahmen eines Sommerkonzertes am Samstag, 31. August 2019, 17.00 Uhr, Bibliothek Meridian.

BE - Der Musikverein Gretzenbach geht an die Öffentlichkeit, um Erwachsene zum Musizieren zu ermuntern. Angesprochen werden Anfänger, aber auch Wiedereinsteiger. Freude und Begeisterung an Blasmusik, an eigener musikalischer Tätigkeit, an kameradschaftlichem Geist - das erleben Musikantinnen und Musikanten mit ihrem Hobby. Längst ist auch belegt, dass Musizieren positive Auswirkungen auf Körper, Geist, Wohlbefinden hat und sogar den Alterungsprozess wirksam bekämpft. Viele Erwachsene trugen sich schon mit dem Gedanken, ein Blasinstrument zu erlernen oder ihr «eingelagertes» Instrument wieder zu aktivieren. Sie scheuten aber Aufwand und Kosten oder wollten sich nicht in einem Verein binden.

Sie alle sind nebst der Gretzenbacher Bevölkerung eingeladen zum «MACHmit!»-Konzert samt Apéro und Informationen am Samstag, 31. August 2019, 17.00 Uhr, Bibliothek Meridian Gretzenbach. Natürlich kann man auch - ohne Interesse am selbst Musizieren - einfach ein kleines Sommerkonzert mit Apéro geniessen.

Wiedereinsteiger der Blasmusik sind eingeladen, unverbindlich an Proben oder einem Konzert mitzuwirken - wie eine Art «Schnupperlehre». Die Mitgliedschaft im Verein ist dafür nicht nötig. Für das Jahr 2020 plant der Musikverein zudem, eine Bläserklasse für Anfänger zu organisieren. Interessenten wählen ihr Instrument und spielen von Anfang an in einem Orchester mit. Das macht mehr Spass als das Üben allein für sich. Solche Bläserklassen wurden und werden schon an mehreren Orten der Schweiz erfolgreich durchgeführt. Für die Region Niederamt wäre das Angebot neu.

Zusätzliche Informationen sind in einem Brief enthalten, welcher in der zweiten Augusthälfte allen Gretzenbacher Haushaltungen verteilt und Interessenten zugestellt wird. Auskunft geben gerne auch Vereinsmitglieder oder Kontakte über die Website www.mvg5014.ch oder E-Mail mvgretzenbach@gmail.com.