Musikverein und Kirchenchor laden zum Kirchenkonzert

Am kommenden Sonntag, 10. November laden der Musikverein und der Kirchenchor Herbetswil zum Konzert in der Kirche St. Johannes in Herbetswil.

Ganze elf Jahre sind vergangen, seit der Musikverein zum letzten Mal ein Kirchenkonzert austrug. Damals im Jahr 2008 stand der MVH unter der Direktion von Bruno Christ aus Balsthal.

Die Neuauflage am nächsten Sonntag verspricht eine stimmungsvolle Atmosphäre und harmonische Klänge. So wird auch der Kirchenchor am Konzert teilhaben und mit ihrem Gesang das Konzert bereichern.

Ebenfalls freuen dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf den Sologesang von Anja Fluri und die Orgelbegleitung von Simon Haefely.

Das Konzert startet um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Musikverein und der Kirchenchor Herbetswil freuen sich auf ein klangvolles Konzert in der Kirche St. Johannes.