Der Start ins Jahr 2018 gelang der Muttenzer Olympionikin nicht nach Wunsch. An den beiden Grand Slam Turnieren in Paris und Düsseldorf zu Beginn der Saison lief es der Schweizer Judoka nicht wie geplant. In Paris, wo sie bereits einmal 2015 hinter der Kosovarin Kelmendi die Silbermedaille gewonnen hatte, schied Evelyn Tschopp bereits in der 2. Runde gegen die Französin Buchard, die Nummer 2 der aktuellen Weltrangliste aus.