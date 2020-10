Nass - Fass - Spass - Unser Wochenende am Bodensee

16 Mitglieder der Theatergruppe Stüsslingen starteten am vergangenen Samstag Morgen in die erste Herbst-Reise der Vereinsgeschichte. Statt der üblichen, fröhlichen Theateraufführungen im Oktober (Covid lässt Grüssen) ging es, dem Regenwetter zum Trotz, auf in ein fröhliches und kameradschaftliches Wochenende am Bodensee.

Berneck war das Tagesziel am Samstag. Auf ein leckeres Mittagessen folgte direkt die Besichtigung der traditionellen Küferei Thurnheer, die seit 166 Jahren Fässer in bester Qualität herstellt. Eine äusserst interessante und spannende Führung liess uns viel über das mittlerweilen seltene Handwerk lernen.

Bei der Wanderung durch die Rebberge von Au/Berneck wurden wir von heftigen Regenschauern gestört, trafen nur geschlossenen Gaststätten an und drehten daher früher als gedacht um. Nach einer Trocknungs- und Stärkungsphase im Dorfbistro starteten wir die Fahrt zum Weingut „Tobias“.

Eine weitere Führung, diesmal mit intensiver Degustation und üppigem Apéro, wurde begeistert in Angriff genommen. Erneut gab es viel Lehrreiches, diesmal zum Thema Wein und es gab ein Wiedersehen mit Fässern der Familie Thurnheer.

Der Ausklang folgte im schönen Hotel Rebstock, Rohrschacherberg, wo ein leckeres Abendessen einen tollen Ausflugstag beendete.

Am Sonntag, bei wesentlich besserem Wetter, wurde der Fussmarsch nach Romanshorn gestartet. Gemeinsam ging es am Seeufer entlang zum ersten Stopp in Arbon. Dort, nach einer Stärkung, teilte sich die Gruppe auf. Einige starteten Richtung Romanshorn, andere gingen ins Museum der Firma Möhl. Ein kleines, aber liebevoll gestaltetes Museum zur Apfelsaft Marke, welches ebenfalls Thurnheer Fässer beheimatet. Mit vielen Eindrücken ging es zurück nach Stüsslingen, wo die nächsten Regentropfen uns begrüssten. Danke an Franz für's fahren und dem Duo Adi / Toni für's organisieren.