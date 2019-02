Wer kennt ihn schon nicht, den einsamen Cowboy, der mit seinen Abenteuern im Wilden Westen für Recht und Ordnung sorgt und sogar schneller als seinen Schatten schiessen kann? Genau, es ist Lucky Luke! Immer wieder trifft er auf die Gebrüder Dalton, die mehr schlecht als recht etwas als Banditen taugen. Auch verfeindete Clans, Indianerstämme und hitzige Westernbewohner sind für Lucky Luke nichts Neues. Doch plötzlich steht der berühmte Bankdirektor Morris vor Lucky Lukes Tür und erzählt ihm aufgelöst davon, wie seine Bank von Unbekannten ausgeraubt wurde: Das ganze Bankgebäude wurde zerstört und das gesamte Geld geklaut! Natürlich möchte Lucky Luke dem Bankdirektor Morris helfen, wieder an sein Geld zu kommen, aber er weiss, dass dies eine grössere Nummer ist und er dafür tatkräftige Unterstützung braucht. Jedoch weiss Lucky Luke schon ganz genau an wen er sich wenden kann und zwar an dich!

Möchtest du Lucky Luke bei diesem schwierigen Fall helfen und ein Teil seines Cowboy-Abenteuers werden? Dann komm an unseren Schnuppertag der Pfadi Rymenzburg.

Am 23. März 2019 lädt die Pfadi in der ganzen Schweiz ein, um Pfadiluft zu schnuppern. Im Wynental kannst du bei der Pfadi Wyna (Menziken, Reinach, Beinwil am See, Birrwil) und bei der Pfadi Kulm (Leimbach, Zetzwil, Gontenschwil, Oberkulm, Unterkulm, Teufenthal, Dürrenäsch) vorbeischauen.

Die Pfadi begrüsst Kinder von 4 bis 15 Jahren in drei altersgetrennten Gruppen. Jeweils am Samstagnachmittag trifft man sich, um in der Natur zu sein, Abenteuer zu erleben, zusammen Spass zu haben, Neues zu lernen und vieles mehr. Mehr Infos über die Pfadi gibt es unter www.pfadi.ch oder www.rymenzburg.ch

Infos:

Pfadi Kulm (Leimbach, Zetzwil, Gontenschwil, Oberkulm, Unterkulm, Teufenthal, Dürrenäsch)

Zeit: 14.00 – 17.00 Uhr

Treffpunkt: AAR Bahnhof Unterkulm

Mitnehmen: Dem Wetter angepasste Kleider, etwas zu Trinken und ein Zvieri

Elterninfo: Für interessierte Eltern stehen vor Ende der Aktivität (16:30-17:00) Pfadileiter und Eltern von Kindern, die bereits die Pfadi besuchen, zur Verfügung, um Fragen zu beantworten.

Kontaktperson für Fragen: Joel Frey v/o Prusik, prusik[at]rymenzburg.ch

Pfadi Wyna (Menziken, Reinach, Beinwil am See, Birrwil)

Treffpunkt: um 14.00 Uhr, Vitaparcours Parkplatz Menziken

Ende: um 16.30 Uhr, Vitaparcours Parkplatz Menziken

Mitnehmen: dem Wetter entsprechende Kleidung, etwas zu Trinken und ein Z’Vieri, Gute Laune

Kontakt: Kimberly Gejsnæs Schaad v/o Malila, malila@rymenzburg.ch 076 339 97 42

Elterninfo: Anschliessend an die Aktivität gibt es Kaffee und Kuchen und die Gelegenheit Fragen zu stellen.