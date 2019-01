Generalversammlung der Stadtmusik Laufenburg

Schwelgend in Erinnerungen an den vergangenen Sommer, dem grossen Aargauischen Musikfest „Ohren auf!“ in Laufenburg, welches über zwei Wochenenden im Wakker-Städtchen durchgeführt worden ist, fand in den Räumlichkeiten des Gesundheitszentrums Fricktal die 140. Generalversammlung der Stadtmusik Laufenburg statt. Nach einem vorzüglichen Essen aus der Spitalküche und einem Eröffnungsmarsch schritt man zu den üblichen Geschäften. In seinem Jahresbericht liess der Präsident Michael Vögeli die vielen musikalischen und kameradschaftlichen Höhepunkte nochmals Revue passieren. Ganz klar zählte die Organisation des Musikfestes, zusammen mit den Musikgesellschaften Kaisten und Sulz, zum Höhepunkt im verflossenen Jahr. Aber auch das traditionelle Jahreskonzert im April, der gesellige Auftritt am Hoffest in Niederhof/DE, das Oktoberfest, das Führen der Hela-Beiz und als Abschluss das Kurkonzert in Bad Bellingen/DE, bleiben den Stadtmusikantinnen und -musikanten als tolle Events in bleibender Erinnerung.

Teilnahme am Berner Kantonalmusikfest in Thun

Mit viel Elan geht es nun musikalisch wieder etwas fordernder weiter: die Stadtmusik Laufenburg nimmt in der zweiten Stärkeklasse Harmonie am Wochenende vom 15./16. Juni am Berner Kantonalmusikfest teil. Als Vorbereitung auf diesen Wettbewerb in Thun, wird die Teilnahme am Musiktag in Möhlin vom 25./26. Mai, genutzt. Ebenso wird die Stadtmusik ihr Jahreskonzert am 12./13. April in der Stadthalle durchführen.

Personelles

Für 25 Jahre aktives Musizieren durfte Christian Wehrli die Ehrung zum Kantonalen Veteran entgegennehmen.

Leider mussten vier Rücktrittserklärungen verlesen werden. Romeo Erhard, der neu im Schlagwerkregister mitspielt, übergibt sein Amt als Fähnrich dem neu gewählten Rudolf Bazan, welcher bereits einen Tag nach seiner Wahl den Fähnrichkurs besucht hat.

Im Weiteren wurde an sechs Mitglieder ein Präsent für fleissigen Probebesuch überreicht, wobei Viktor Erhard mit nur einer Absenz wiederum hervorstach.

Nachwuchsförderung und Instrumentenunterhalt

Einen Grossteil des erfreulichen Reingewinns aus dem Musikfest möchte der Verein in die Nachwuchsförderung investieren. Mit diesem Thema setzt sich in zwei Workshops eine Arbeitsgruppe intensiv auseinander. Weiter sollen mit dem Geld Instrumente revidiert und teilweise ersetzt werden.

Nach Dankesworten an alle Mitglieder, Sponsoren, Freunde und Gönner sowie einem Schlussmarsch, konnte der Präsident die speditiv verlaufene Generalversammlung schliessen.