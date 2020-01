Neujahrsapéro Quartierverein Bauhalde-Schiffmühle

Ein frohes und gutes neues Jahr wünscht

der Quartierverein Bauhalde-Schiffmühle

Man soll die Feste feiern wie sie fallen. Das hat sich auch der Quartierverein Bauhalde-Schiffmühle zu Herzen genommen und am 4. Januar traditionell zum Neujahrsapéro eingeladen. Organisiert durch das Ehepaar Hildegard und Martin Schmückle benutzten viele Besucher diesen Anlass, um analog auf das neue Jahr 2020 anzustossen.

Für den noch jungen Verein beginnt damit bereits das neunte Jahr seit dessen Gründung am 11.11.2011

Was mit 15 Familien und 8 Einzelmitgliedern klein begann hat sich bis heute kräftig weiterentwickelt. Gehören dem Verein heute doch bereits 65 Familien und 45 Einzelmitglieder an.

Auf diesem Weg wünschen wir allen, welche am Apéro nicht dabei sein konnten ein gutes neues Jahr mit viel Zuversicht und Freude. Die gleichen Wünsche und ein kräftiges Danke gehen an unsere Sponsoren, Gönner und an die Gemeindebehörde, welche uns immer wieder unterstützen.

Als nächster Anlass steht die Mitgliederversammlung vom Freitag, 13. März im Gasthof Hirschen in Kirchdorf auf dem Programm. Ein Datum das es in sich hat. Wenn das kein gutes Omen ist.! r.müller

www.bauhalde-schiffmuehle.ch