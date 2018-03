Wie traditionellerweise jedes Jahr im Februar traf sich eine kleine Gruppe VTN-Mitglieder zum Nistkastenputzen in der Summerhalde und auf dem Gugen. Es war klirrend kalt und die Bise trug ihr übriges dazu bei, dass es kalte Finger und Nasen gab. An der alten Plattenstrasse, rund um den Summerhaldenweiher und am Gugen gings los. Sehr viele Nistkästen waren besetzt, die meisten von Kohlmeisen und Blaumeisen. Auch Kleiber waren anzutreffen, die den Eingang des Nistkasten fast total zugeklebt hatten mit Lehm. Leider war der Specht wieder am Werk gewesen und hatte ein paar Nistkästen aufgehackt, um an die Eier oder sogar Jungvögel zu kommen. Diese Kästen müssen ersetzt werden, denn die Vögel nisten nicht mehr darin, weil das Einflugloch zu gross ist. Im Laufe des Jahres werden wieder ein paar neue Kästen aufgehängt. Die Nistkästen sind richtige Wundertüten und es gibt spannende Einblicke ins verborgene Brutgeschäft. Immer wieder ist es interessant, zu sehen, was die kleinen Vögel für Riesennester bauen, damit ihre Jungen es warm und trocken haben. Tausende von Flügen braucht es, um das viele trockene Moos, Tierhaare und weiteres mehr zu sammeln und ein Nest zu bauen, das ca. 3-5 cm hoch ist und in der Mitte schön gepolstert mit weichem Material. Danach kommt das Füttern der Jungen, was nochmals einige tausend Flüge ergibt. Gegen Mittag gings dann zum Imbiss im Holzschopf, wo wir es uns gemütlich machten bei Tranksame und einer feinen Suppe mit Wurst. Dazu gabs einen feinen Cheesecake zum Abschluss Ein schönes Zusammensein mit zufriedenen Gesichtern beendete den Arbeitstag.