Die Vindonissa Singers freuen sich, ihre Adventskonzerte am Samstag, 8. Dezember, 19.30 h, in der Kath. Kirche Gebenstorf, sowie am Sonntag, 16. Dezember, 17.00 h, in der Ref. Kirche in Windisch, zu präsentieren.

Der Titel im neuen Programm «No one but you» vermittelt wie wichtig Beziehungen sind. „Du“ stehst im Mittelpunkt unserer Adventskonzerte. Lass dich mit unseren besinnlichen, starken und gefühlvollen Liedern in die musikalische Familie der Vindonissa Singers entführen. Wir freuen uns auf dich!

Dirigentin: Sabrina Sgier

Band: Charlotte Stettler Piano, Albin Ackermann Cello und David Vollenweider Perkussion.

Konzerte:

Samstag, 8. Dezember, 19.30 Uhr

Katholische Kirche Gebenstorf

Sonntag, 16. Dezember 2018, 17.00 Uhr Reformierte Kirche Windisch

Tickets: http://www.vindonissasingers.ch