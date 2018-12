Eigentlich wollte die 15-jährige Schülerin der Sportkanti Aarau wie immer am ersten Dezemberwochenende mit ihrem Team vom Schwimmclub Aarefisch, Aarau am Aargau Open, der offenen Aargauer Meisterschaft, im Hallenbad Telli starten. Nach ausdrücklicher Einladung des Verbands nahm Nora Meister aber stattdessen an der Swiss Paralympic Night in Bern teil.

Dort wurde sie unerwartet für ihre beiden Europameistertitel über 100m Rücken und 400m Freistil sowie der Silbermedaille über 100m Freistil an der World Para Swimming Allianz European Championships in Dublin mit dem Newcomer Award geehrt.

Die ambitionierte Schwimmerin des Aarefisch trainiert wie die anderen Teammitglieder im Nachwuchs 8 Einheiten während der Woche, das bedeutet gegen 20 Stunden im Wasser und Athletik an Land. 6 Trainings davon finden unter der Leitung ihres Vereinstrainers Piotr Albinski statt. Der ehemalige Spitzenschwimmer, langjährige Trainerausbildner und Nachwuchstrainer aus Wroclaw (PL) ist seit dem letzten Sommer für den Nachwuchs des Schwimmclub Aarefisch zuständig und meint: «Nora ist eine Bereicherung im Team. Sie muss ich nicht motivieren – eher bremsen. Nora ist sehr engagiert und lernwillig».

Am Wochenende sind für Nora Meister dann jeweils weitere zwei Trainingseinheiten in Bern mit Martin Salmigkeit, dem Nationaltrainer Para Swimming angesagt, sofern sie nicht mit dem Aarauer Schwimmclub an Wettkämpfen weilt. Einen nächsten Schritt Richtung Paralympics tat sie dann am Oktober-Meeting in Allschwil. Bei diesem wettkampfmässigen Einstieg in die Saison 2018/2019 zeigte sie bereits eine blendende Form. Als eines der sportlichen Highlights schwamm Nora Meisternach einem dreiwöchigen Trainingslager mit der Elite des Schwimmclubs Aarefisch Aarau 7 Sekunden schneller als Kirsten Bruhn (GER) beim aktuellen IPC (International Paralympic Committee) Weltrekord in der Klasse S7. Da Nora diese Zeit nicht an einem IPC Wettkampf erreicht hat, war eine offizielle Anerkennung leider nicht möglich. Die Vorzeichen stehen aber gut, dass sie diesen Weltrekord in nächster Zeit nachholen wird. Ihr grosses Ziel ist klar: Paralympics 2020 in Tokyo