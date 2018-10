Interessierte Erwachsene, Jugendliche und Familien können am Samstag, 10. November bei der Nistkasten-Reinigung mithelfen. Erfahrene Revierbetreuer geben eine Einführung und leiten die Arbeit an. Bei Interesse besteht die Möglichkeit, diese Aufgabe auch in Zusammenarbeit mit den Revierbetreuern fortzuführen.

Das Anbringen von Nistkästen am Waldrand ist wichtig, damit die Vogelpopulation erhalten bleibt. Zwei Drittel der aufgehängten Kästen werden von verschiedenen Meisen, Sperlingen, Kleibern und Grauschnäppern aufgesucht.

Bei der Reinigung der Nistkästen kann man manche Überraschung erleben: Manchmal ist ein Siebenschläfer zu finden oder nicht ausgebrütete Eier. Im Normalfall findet man jedoch ein leeres Nest, dessen Inhalt säuberlich mit einer Metallbürste herausgeputzt wird.

Treffpunkt: 9.00 Uhr, Altes Feuerwehrmagazin, Ecke Hasenweg/Rütibuckstrasse, Turgi-Wil

Dauer: 2 ½ Stunden

Anmeldung: Claudio Puppis per Mail an puppis-wetzel@gmx.net oder per Telefon unter 056 288 37 88 (bis spätestens Donnerstag, 8. November 2018, 20.00 Uhr)

Mitbringen: Der Witterung angemessene Kleidung und Arbeitshandschuhe

Ein Imbiss und Getränke werden als geselliger Ausklang offeriert. Der NVV Turgi freut sich über Ihre Teilnahme.

Vorstand NVV Turgi