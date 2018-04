Am Samstag, 21. April 2018 um 13.45 Uhr führt der Obst- und Gartenbauverein bei Grobs Hofladen an der Hauptstrasse 2 in Lostorf einen Kurs zum Thema Obstbaumveredelung, landläufig als Zweien bezeichnet, durch. Wir bringen Ihnen bei, wie Sie durch Rindenpfropfen einen Baum veredeln, ihm eine neue Sorte aufsetzen oder mehrere Sorten auf einem Baum haben und so eine grosse Vielfalt bei geringem Platzbedarf haben. Kommen Sie vorbei und lernen Sie diese alte Technik. Wenn möglich, bitte Säge und Baumschere mitbringen.