Am Wochenende Samstag 11. und Sonntag 12. November zeigt der Brugger Modelleisenbahn-Club BMC seine grossen Spur 0-Anlagen.

Der Brugger Modelleisenbahn-Club BMC baut und betreibt eine Modelleisenbahnanlage in Spur 0 und 0m (Massstab 1:45) und eine Tinplate-Anlage ('Blecheisenbahn'). Die beiden Anlagen mit über 1000 Meter verlegten Gleisen befinden sich im 3. Obergeschoss des Kornhauses (Untere Hofstatt 4) im Herzen der Brugger Altstadt.

Durch das Jahr hindurch arbeiten die Clubmitglieder intensiv an den Anlagen, so dass an der jährlichen Öffentlichen Vorführung ein Baufortschritt gezeigt werden kann. Dieses Jahr z.B. wurden neue Grünflächen angelegt und die ersten Bauarbeiten für eine Stadt mit anliegendem Schrottplatz wurden begonnen. Die Clubmitglieder treffen sich zweimal pro Woche, um an den Anlagen, den Fahrzeugmodellen oder der sonstigen Club-Infrastruktur zu arbeiten und sich über das gemeinsame Hobby (Modell-) Eisenbahn auszutauschen.

Interessieren Sie sich für die Anlage oder gar fürs "Ysebähnle" in Spur 0 und möchten gerne einmal schauen, was man bei uns tun kann? Dann kommen Sie doch an die Öffentliche Vorführung!

Dieses Jahr findet die öffentliche Vorführung an folgenden Tagen statt:

Samstag, 11. November, 10-18 Uhr

Sonntag, 12. November, 12-17 Uhr

Eintritt: Fr. 5.- für Erwachsene, Fr. 1.- für Kinder, Fr. 8.- für Familien.

Das Gebäude und die Anlage sind rollstuhlgängig.

Für weitere Informationen: www.bmc-brugg.ch / info@bmc-brugg.ch .