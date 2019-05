Diesen Sommer öffnen einige Mitglieder des OGV Hägendorf ihre Gärten für die Allgemeinheit. Den Anfang machte am 25. Mai die Familie Nessensohn. Leider spielte das Wetter nicht ganz mit, kam doch mitten im Nachmittag ein heftiges Gewitter auf. Wer früh genug eingetroffen war, konnte die Gartenführung jedoch bei angenehmen und trockenen Bedingungen geniessen. In Nessensohns grossen und weitläufigen Garten gibt es viel zu sehen und zu bestaunen: Gemüse, Obstbäume, Blumen, Sträucher, teilweise in schönster Blüte; ja sogar Gehege mit Meerschweinchen und Kaninchen. Biodiversität und Nahrung für Insekten wird gross geschrieben! Gut 20 Personen genossen die Inspiration und den Austausch in einem fremden Garten. Zudem wurden die Gäste tiptop versorgt mit einem feinen Imbiss und selbstgebackenem Kuchen. Am 22. und 29. Juni folgen Einblicke in weitere Gärten. Alle Interessierten aus nah und fern sind herzlich willkommen. Nähere Informationen sind zu finden unter www.gartenbauverein-haegendorf.jimdo.com