Offene Turnhalle in Kriegstetten

Am vergangenen Sonntag Morgen war in der Turnhalle in Kriegstetten die Türe für kleine Turnerinnen und Turner geöffnet. Während draussen die kalte Bise wehte, nutzten viele Familien das kostenlose Angebot und tobten sich in der spannenden Gerätelandschaft aus.

Trotz der grossen Anzahl von 40 Kindern und deren Eltern war es in der Halle eine friedliche und geschäftige Stimmung. Es wurde geklettert, gerutscht und balanciert. Beliebt war auch die Mattenschaukel. Der Damenturnverein Kriegstetten bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen und freut sich über weitere Anlässe im 2020.