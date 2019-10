Ohne betreuende Angehörige wäre vieles undenkbar

Angehörige übernehmen in der Schweiz einen Grossteil der Pflege- und Betreuungsarbeit. Das braucht Kraft und verdient Anerkennung. Zum Tag für pflegende und betreuende Angehörige am 30. Oktober sagen deshalb sechs Non-Profit-Organisationen Danke.

Aargau/Solothurn.- Sie hilft ihrem altersschwachen Vater beim Anziehen und Einkaufen. Er übt mit der Tochter, die eine körperliche Beeinträchtigung hat, täglich Bewegungsabläufe. Sie begleitet ihren Partner nach dem Schlaganfall zur Rehabilitation. Rund 330'000 erwerbstätige Personen leisten schweizweit unentgeltlich Pflege- und Betreuungsarbeit und ermöglichen ihren Liebsten mehr Lebensqualität und Unabhängigkeit.

Anerkennung und Unterstützung

Ohne pflegende und betreuende Angehörige würde in der Schweiz die Versorgung von älteren Menschen, Menschen mit Krankheit oder Beeinträchtigung zusammenbrechen. Ihre Leistung braucht mehr Anerkennung und sie selbst mehr Unterstützung. Deshalb organisieren am 30. Oktober, dem Tag für pflegende und betreuende Angehörige, sechs Hilfsorganisationen in den Kantonen Aargau und Solothurn Standaktionen.

An zwölf Standorten (siehe unten) verteilen Mitarbeitenden der Organisationen Schokoladenherzen – ganz nach dem Motto «Selbstbestimmt leben – ohne betreuende Angehörige wäre vieles undenkbar».

Vielfältige Angebote

Die Palette der Entlastungsangebote ist breit: von stundeweise Entlastung zu Hause über betreute Tagesstätten bis hin zu Kursen bieten die Mitwirkenden eine Vielzahl von Diensten speziell für pflegende und betreuende Angehörige an. Wer sich frühzeitig informiert und Hilfe in Anspruch nimmt, verhindert die physische und psychische Erschöpfung, die oft mit langfristiger Pflege und Betreuung einhergeht und kann die gewonnene Lebensqualität mit den Angehörigen auch geniessen.

____________________________________________________________________________________

Tag für pflegende und betreuende Angehörige

An folgenden Orten finden am 30. Oktober zwischen 9.30 und 11.30 Uhr die Standaktionen statt:

Kanton Aargau: Aarau, Citymärt; Baden, Badstrasse vor H&M; Brugg, Einkaufszentrum Neumarkt; Frick, Coop; Lenzburg, Müli Märt; Reinach, Einkaufszentrum Bärenmarkt; Wohlen, Migros; Zofingen, Migros

Kanton Solothurn: Solothurn, Manor; Grenchen, Hochhaus Bettlachstrasse; Olten, Coop City; Breitenbach, Einkaufszentrum Wydenhof

Weiterführende Informationen zum Aktionstag: www.angehoerige-pflegen.ch

Weitere Informationen zu den mitwirkenden Organisationen: www.ag.ch/ichhelfe; www.ag.prosenectute.ch; www.entlastungsdienst.ch/aargau-solothurn; www.proinfirmis.ch/angebot/aargau.html; www.srk-aargau.ch; www.srk-solothurn.ch