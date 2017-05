NLA- Landhockey Herren, 9. Runde

Der Oltner Stadtklub befindet sich in der Schweizer Meisterschaft weiter am Tabellenende. Trotz einer 1:0-Führung kassierten die Oltner im Kleinholz die nächste Niederlage!

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: HCO- Stürmer Dave Schärer überlistete den unaufmerksamen Luzerner Torwart bereits nach wenigen Sekunden zum 1:0 für den Tabellenletzten. Die Gäste wirkten geschockt, doch in der 12. Minute glichen sie mit einem umstrittenen Penaltytor Schneiders aus. Oltens Torwart Müller war dabei chancenlos, zu präzis und wuchtig war die Kugel geschlenzt.

In der Folge hatte Luzern mehr Spielanteile, Olten hatte Mühe das hohe Tempo Luzerns mitzugehen. In der 29. Minute gingen die Gäste nach einer sehenswerten Kombination im Mittelfeld, die Wicky per Backhandschuss abschloss, in Führung. In der zweiten Spielhälfte sah man ein abwechslungsreiches Spiel, Torchancen waren allerdings rar. Olten kämpfte zwar bemüht um jeden Ball, doch Luzern hielt dagegen und verteidigte den minimalen Vorsprung.

Aufgrund der aktuellen Tabellensituation benoetigte der HCO dringend Punkte,im besten Fall einen Vollerfolg. Die Oltner setzten somit auf Offensive und Gerhards Team kam zu Torchancen. In der 60.Minute gab es nach einer schoenen Einzelleistung Studemanns Strafecke für das Heimteam: C.Schärers Schlenzball flog am herauseilenden Keeper vorbei, nicht aber an Verteidigerhaudegen Greder, der den Ball auf der Torlinie blockte! Jetzt lag der Ausgleich in der Luft und Olten versuchte es nun mit der Brechstange. Zwei Minuten vor Spielende wurde nach einem Flankenball Junioreneuropameister Studemann vom gegnerischen Torwart attackiert und penaltyreif zu Fall gebracht. Das Schiedsrichterduo,das gesunde Härte liebte, griff trotz Protesten zahlreicher Zuschauer nicht ein. In der Schlussminute versuchte es Oltens Sturmtalent D.Schärer per Backhandschuss, der aber in die Wolken ging.

Telegramm

HCO : LSC 1:2 (1:2)

Olten, Kleinholz.- 100 Zuschauer.-SR: Panschiri, Carreda.- Tore: 1. C.Schärer 1:0. 12. Schneider(Pen.) 1:1. 29. Wicky 1:2.

HC Olten:

Müller; C. Roth, D. Schärer, Büchler, Studemann, C.Schärer, Gassner, Mirco Hug, Hunziker,Leonhardt, Berger, Grasso,Wintenberger,Knabenhans,Hengartner.