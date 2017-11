Gemeinsam gestalten der Frauenchor piCanti aus Niederlenz und die Musikgesellschaft Möriken-Wildegg ihren musikalischen Höhepunkt 2017. Am 25. und 26. November 2017 konzertierten die beiden Vereine in der kath. Kirche Wildegg.

Im November sind die Tage kurz und es wird immer früher dunkel. Oft sorgen Wind und nass-kaltes Wetter dafür, dass sich das Leben wieder vermehrt drinnen abspielt. Der Chor piCanti und die Musikgesellschaft Möriken-Wildegg haben ganz bewusst genau diese Jahreszeit gewählt für ihr gemeinsames Konzertprojekt ORCHESTRA & VOICE. Die beiden Vereine laden ein zu einem ganz besonderen Konzertanlass in die römisch-katholischen Kirche Wildegg. In einen Raum, welcher viel Wärme und Geborgenheit ausstrahlt und dazu zu zwei Konzerten ganz im Zeichen des Genusses.

Unter der fachkundigen Leitung von Markus Fankhauser und Christoph Prendl sorgen die rund 50 Musikantinnen und Musikanten des Blasorchesters und 20 Sängerinnen des Chores für eine überaus vielversprechende musikalische Konstellation. Das Konzertprogramm ist gespickt mit viel wunderbarer Musik, z.B. mit der klanggewaltigen "Alphamonic Ouverture" des japanischen Komponisten Satoshi Yagisawa oder der Komposition "Voice of the Vikings" von Michael Geisler, welche die Geschichte der Wikinger musikalisch auferstehen lässt. Aber auch bekanntere Musik wie "Skyfall" aus dem gleichnamigen James Bond-Film oder das emotionale "Scharlachrot" von Patent Ochsner werden vorgetragen werden. Und dann natürlich die Werke welche von Blasorchester und Chor gemeinsam bestritten werden: Das zarte "Caresse sur l'Océan" aus "Les Choristes" oder die Grammy-prämierte Komposition "Baba Yetu" von Christopher Tin aus dem Computerspiel Sid Meier's Civilization IV.

ORCHESTRA & VOICE:

Am Samstag, 25. November und 19 Uhr und am Sonntag, 26. November 2017 um 17 Uhr in der kath. Kirche Wildegg. Der Eintritt ist frei.