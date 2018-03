Spuren dank Schnee

Ein besonderes sich Bewegen und Orientieren im frischverschneiden Erlosen-Wald war verlangt. «Anspruchsvoll, da rutschig, uneben und schwer abwägbar, was sich unter der dünnen weissen Schicht befindet», befanden die einen. Andere gewichteten einen anderen Blickwinkel: «Vom weissbedeckten Waldboden hoben sich die orange-weissen Kontrollposten wunderbar ab.» Zwar gab es feine Spuren, denen sich folgen liess.

Aber im Gegensatz zu einer beträchtlichen Schneeschicht, hatten die früh Gestarteten dadurch kaum einen Nachteil. «Ein geiler Wald, ein cooler Lauf», waren denn im Ziel öfter gehörte Kommentare. Ausgezeichnet haben sich die Bahnen des Bahnleger Roman Klauser durch viele Hangposten, interessante und abwechslungsreiche Routenwahlen sowie Tempovariationen beim Auf und Ab, beim Laufen auf Wegen wie beim Querlaufen zwischen den Bäumen.

Ermensee statt Sotschi

Unterschiedlich präsentierten sich die Ausmarchungen in den beiden Elitekategorien. Bei den Männern setzte sich der Berner Remo Ruch knapp durch. Der Trainingsleiter des Nationalen Stützpunktes in Bern und letztjährige Teilnehmer an der CISM-WM nahm Luca Zingg bei einer Siegerzeit von 1:16:52 Stunden 59 Sekunden ab.