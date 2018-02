Am Freitag, 2.März, lädt der Ornithologische Verein Olten zu einer "Nacht der Eulen" ein. Treffpunkt: 20h beim Soldatendenkmal im Stadtpark. Route: Bannwald und zurück zum Stadtpark. Dauer: ca. 2 Stunden. Ausrüstung: gutes Schuhwerk, warme Kleidung, eventuell Taschenlampe. Eulen und Käuze gehören zu den faszinierendsten Vogelarten unseres Landes. Am häufigsten ist der Waldkauz, ihm folgt die Waldohreule (Bild). Die Rufe dieser beiden Arten können wir mit etwas Glück im Bannwald hören und erleben. Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme an der nächtlichen Pirsch. Leitung: Markus von Däniken und Johannes Denkinger, Olten.