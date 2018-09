Hauptamtlich für BWT Mücke Motorsport im ADAC GT Masters unterwegs, folgte Schmidt der Einladung von Montaplast by Land-Motorsport, gemeinsam mit Sheldon van der Linde bei der sechsten Ausgabe der VLN 2018 an den Start zu gehen. Das Fahrerduo überzeugte im Audi R8 LMS mit der Startnummer 29 von Anfang an. Von Startplatz vier aus ereilte das Team Pech im Rennen. Ein Reifenschaden beendete den vierstündigen Lauf des in Führung liegenden Audi #29 vorzeitig.

Für Schmidt war allerdings nicht der erste Renneinsatz dieses Jahr für Montaplast by Land-Motorsport. Bei den legendären 24h Rennen von Daytona und Spa-Francorchamps teilte sich der Schweizer bereits das Cockpit mit dem Brüderpaar Sheldon und Kelvin van der Linde. Das schnelle Fahrertrio überzeugte und Schmidt & Co. fuhren auf das Podium beim prestigeträchtigen Langstreckenthriller auf der Ardennenachterbahn – auch in Daytona lag das Trio lange in Führung. Es galt nun, beim VLN-Lauf Nummer sechs an den großartigen Erfolg von Spa anzuknüpfen.