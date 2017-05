Am Mittwoch 26.04.2017 luden die Aktiven Turnerinnen zu einer Piloxing Lektion ein. Auch die Frauenriege war dabei und so fanden rund 15 Turnerinnen den Weg in die Neumattturnhalle. Geführt wurde diese spezielle Lektion von Alexandra Moor, Instruktorin in Piloxing.



Was ist Piloxing?

Piloxing kombiniert die kraftvollen schnellen Bewegungen von Boxen mit den ästhetischen und feinen Übungen von Pilates. Geturnt wird in Stoppersocken oder barfuss und mit Handschuhen mit 250g Gewicht. Es ist ein schweißtreibendes Intervall-Training um Fett zu verbrennen, Muskeln aufzubauen und den Körper zu formen und zu straffen. Gleichzeitig wird das Herz-Kreislauf-System gestärkt.

Schon nach 10 Minuten wussten dann auch wir Bescheid wie intensiv dass dieses Training ist. Es hat aber allen grossen Spass gemacht sich einmal so richtig auszupauern und seine Grenzen zu finden. Das werden wir auf jeden Fall wiederholen.

Für alle Frauen die nun Lust bekommen haben sich zu bewegen. Die Aktiven Frauen turnen jeweils am Mittwoch ab 20.00 Uhr in der Neumatt-Turnhalle. Wir freuen uns auf jeden Neuzugang. Nähere Informationen findet man unter www.tvdulliken.ch