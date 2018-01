Tennis, Speed Badminton (Speedminton), Tischtennis und Badminton. 4 Racketsportarten in einem Lager, wo gibt es das noch?

Racketsport Aarau (Patronat von Speed Badminton Club Gekkos Aarau) organisiert 2018 bereits zum 12. mal ein Jugendlager in Tenero für jedermann. Alle Racketsport begeisterten jugendliche sind eingeladen, an der Trainingswoche am Lago Maggiore teilzunehmen. Melde dich noch heute für eine intensive und spannende Woche im Nationalen Sportzentrum (Centro Sportivo) in Tenero an! Es besteht die Möglichkeit neben Deiner Hauptsportart auch die andere Racketsportart zu probieren. Abwechslung ist somit garantiert und der Spassfaktor sehr gross.

Wir übernachten in grossen Universalzelten. Du geniesst die ganze Woche den Vollpension-Service in der Mensa des Centro Sportivo. Frühstück, Mittag- und Nachtessen in gediegener Atmosphäre.

Im Vordergrund stehen aber klar die sportlichen Disziplinen, die du von Grund auf erlernen oder deren Techniken du weiter vertiefen kannst.

Wer: Alle Racketsport begeisterten der Jahrgänge 1998 - 2008 (jünger auf Anfrage), eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht zwingend.

Was: Wir bieten neben den "normalen" Trainings auch Wettkampftraining für Fortgeschrittene Spieler an. Bitte bei der Anmeldung entsprechend vermerken.

Kosten: CHF 370.- für Unterkunft, Vollpension und Anreise

Anmeldung: Ab sofort nur Online unter www.tenero-lager.ch bis 28. Februar 2018

Infos auch bei Facebook unter Racketsport Aarau